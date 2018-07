'Clone', noir nel mistero della Sindone

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - S'intitola 'Clone' il nuovo romanzo di Paolo Negro edito da Imprimatur (distribuzione Mondadori, 17,50 euro) arrivato in libreria a meno di un mese dalla venerazione della Sindone per i ragazzi in partenza per la Giornata Mondiale della Gioventù. Il romanzo si muove, in una trama noir scandita da due omicidi inquietanti, nello scenario di una precisa ricostruzione della storia della Sindone e dei vari misteri che la puntellano. Il clonato in questo caso non è un uomo qualsiasi, ma è l'uomo della Sindone, l'uomo che dovrebbe o potrebbe rappresentare una "nuova speranza".

La Sindone è realmente il sacro lenzuolo che ha avvolto il corpo di Gesù oppure è soltanto un falso di epoca medievale, come avevano dimostrato trent'anni fa le analisi al C14 poi recentemente messe in fortissimo dubbio da scienziati di tutto il mondo? Interrogativi che si ripetono da decenni. Per l'autore il punto centrale resta quello etico e morale. "È questo infatti il cuore della domanda che attraversa le coscienze di chi legge".