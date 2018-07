Barche di cartone, gara sul Po a Casale

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 15 LUG - Pomeriggio di divertimento sul Po con 'Galleggia (o) non galleggia?':_ migliaia di persone hanno assistito alla sfida tra le imbarcazioni realizzate con cartone, scotch e tanta fantasia, impegnate a discendere i 300 metri del percorso sul Grande Fiume. Gli equipaggi in gara sono arrivati da tutto il Nord Italia e qualcuno ha voluto azzardare anche giochi pirotecnici per rendere ancora più spettacolare la traversata, creando anche piccoli incendi a bordo. Gli organizzatori, tuttavia, hanno escluso "qualsiasi tipo di problema per concorrenti e pubblico".