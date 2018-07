Allerta gialla per vento e grandine

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Allerta gialla per temporali con raffiche di vento e grandine sul Piemonte. Il bollettino di vigilanza meteorologica emesso da Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale) per le prossime 36 ore esclude solo tre zone della regione - le valli tra le province di Cuneo e Torino e il bacino dello Scrivia, nell'Alessandrino - dalla "criticità ordinaria" con relativo, rischio di locali allagamenti e frane isolate.

Domani previste temperature in calo, nella serata prime schiarite. Nelle ultime 24 ore le piogge più abbondanti sono state registrate a Borgosesia (Vercelli), 39 mm, Sambughetto (Verbania), 35, e Verolengo (Torino), 32.