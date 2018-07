Nuova fase temporali, lunedì forti

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Nuovo break temporalesco in Piemonte. Tuoni e fulmini oggi pomeriggio a Torino, in un pomeriggio afoso con massima a 32 gradi. Ma la fase perturbata si accentuerà tra domani e lunedì, con la previsione di temporali localmente di forte intensità. Oltre che montagne e zone pedemontane saranno coinvolte anche le colline di Langhe, Roero e Monferrato e le pianure. Le temperature massime perderanno 4-5 gradi, nella notte tra lunedì e martedì è previsto un miglioramento del tempo.

Oggi massime vicino ai 35 gradi a Villanova Solaro (Cuneo), nell'Alessandrino e in alcune località dell'Astigiano.