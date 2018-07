"Deere", Molinari inarrestabile, è 5/o

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Francesco Molinari continua ad incantare sul green e al John Deere Classic insegue la seconda vittoria sul PGA Tour per centrare un'impresa mai riuscita prima a nessun giocatore italiano nella storia del golf mondiale. Sul percorso del TPC Deere Run (par 71), a Silvis nell'Illinois, il piemontese è salito al 5/o posto della classifica provvisoria grazie a un'altra prova super (131, -11 sul totale) sottolineata da un parziale di 66 (-5). Sei birdie e un solo bogey per il torinese, distante 5 colpi dalla vetta occupata dal sudcoreano (naturalizzato americano) Michael Kim (126, -16). Che ha però completato 17 (su 18) buche del secondo round a causa delle difficili condizioni meteorologiche che hanno portato a una doppia sospensione della gara. Diversi i golfisti chiamati ad ultimare la manche, con il canadese Hearn e gli americani Wagner e Wheatcroft in 2/a posizione (130, -12). In rimonta Stricker, dalla 79/a alla 24/a piazza (136, -6). Ora il gran finale.

Molinari insegue uno storico bis.