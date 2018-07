Cisl, filiera da smaltimento nucleare

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Creare una filiera industriale per sfruttare al meglio le opportunità legate allo smaltimento delle scorie nucleari (decommissioning) degli impianti presenti in Italia. È la proposta che ha lanciato la Cisl oggi, in occasione di una visita ai siti vercellesi di Sogin.

"Dopo quasi 20 anni di attività della Sogin - affermano i segretari nazionali Cisl e Flaei Cisl, Andrea Cuccello e Carlo Meazzi - constatiamo che dei 3,7 miliardi pagati dagli utenti con gli oneri nella bolletta elettrica solo 700 milioni sono stati usati per lo smantellamento. Il resto è stato speso per costi di gestione (1,8 miliardi) e per il trattamento in Francia e Regno Unito del combustibile radioattivo da noi prodotto (1,2 miliardi). È fondamentale che il Governo individui un deposito nazionale che garantisca sicurezza per la popolazione e salvaguardia per l'ambiente, e crei anche nuova occupazione".