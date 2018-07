Allevi Cc di Modena in visita a Torino

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Gli allievi ufficiali carabinieri del 199° corso 'Osare' dell'Accademia militare di Modena sono in visita a Torino per approfondire e conoscere le realtà più significative dell'Arma. Sono stati accolti dal generale di divisione Mariano Mossa, comandante della legione Carabinieri Piemonte e Valle D'Aosta, alla sede del Comando legione Piemonte e Valle d'Aosta.

Agli allievi, il generale Mossa ha ricordato che nel 1814 la caserma è stato il primo Comando generale dei carabinieri, luogo simbolo che "avvicina i futuri ufficiali alla plurisecolare storia dell'Arma e ne stimola l'impegno nel ciclo formativo".

Dopo l'incontro il generale Mossa ha fatto visita al Monumento al Carabiniere, dove, insieme agli altri vertici locali dell'Arma, ha deposto una corona per rendere omaggio a tutti i caduti.

Gli allievi hanno poi proseguito la visita con il Comandante provinciale, colonnello Emanuele De Santis.