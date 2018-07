Treni, ripristinata la Cuneo-Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 13 LUG - Ripristinata dopo oltre 10 mesi per lavori di messa in sicurezza la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. Il viaggio inaugurale è partito da Cuneo alle 7.50 e il treno è arrivato a Ventimiglia alle 10.27 con 10 minuti circa di ritardo. Presenti l'assessore ai Trasporti del Piemonte, Francesco Balocco e alcuni sindaci sottoscrittori del patto a sostegno della linea e rappresentanti di Rfi e Trenitalia. All'arrivo a Ventimiglia ad accoglierli, con tanto di banda musicale, c'erano l'assessore regionale ligure ai Trasporti Gianni Berrino, il vicesindaco di Ventimiglia Silvia Sciandra, i rappresentanti di Rfi Liguria. La linea era stata chiusa il 4 settembre 2017 per consentire di realizzare i lavori di messa in sicurezza resa possibile dai 29 milioni stanziati nel 2014 dal governo italiano. I lavori si sono protratti di tre mesi in più rispetto al previsto a causa dello sciopero dei ferrovieri francesi. Polemici gli assessori Balocco e Berrino per il limite di 40km/h che persiste nel tratto francese.