Vco a Lombardia,ok Cassazione referendum

(ANSA) - VERBANIA, 12 LUG - La Cassazione ha dichiarato la legittimità del referendum per il passaggio del Verbano-Cusio-Ossola dal Piemonte alla Lombardia. Il referendum era stato chiesto formalmente dalla Provincia del Vco dopo la raccolta firme del Comitato promotore.

"E' una giornata importante per il Vco", dice uno dei sostenitori dell'iniziativa, l'ex senatore Valter Zanetta. "Il territorio - aggiunge - rialza la testa. Se tutto va bene potremo votare già l'anno prossimo, in coincidenza con il voto europeo e quello in Regione".