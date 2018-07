Questore,criminalità a tasso fisiologico

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - "Porteremo la città ad avere un tasso di criminalità fisiologica". Lo ha annunciato il questore di Torino Francesco Messina, che oggi ha presentato il bilancio dei controlli di polizia effettuati nell'ultimo mese in città.

nel corso del quale 218 persone sono state arrestate, 164 denunciate e sono stati sequestrati 15 chili di stupefacenti. I negozi controllati sono stati 49 e sono scattate multe per oltre 250mila euro. A tre titolari di attività è stata sospesa la licenza.

Le attività sono state svolte sia nelle zone più a rischio, come Barriera di Milano e Aurora, sia in alcune aree a ridosso del centro. "L'obiettivo è evitare che i criminali, colpiti nelle aree più critiche, si spostino in altri spazi", spiega Messina.