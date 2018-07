Olimpiadi 2026, pronta delibera M5s

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - "A seguito della deliberazioni del Coni del 10 luglio scorso, domani il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle di Torino proporrà una delibera da votare in Consiglio Comunale quanto prima". È questo il risultato della riunione di maggioranza di questa sera sul tema della candidatura di Torino alle Olimpiadi Invernali del 2026. "L' atto - spiega la capogruppo Valentina Sganga - ricalcherà il modello e le condizioni proposte dalla Sindaca e dalla maggioranza per i Giochi Olimpici invernali del 2026". Nelle scorse settimane, infatti, la maggioranza pentastellata aveva presentato un documento con 12 punti ritenuti imprescindibili per dire sì al bis olimpico. La riunione di questa sera, durata circa un'ora e mezza, è stata organizzata in seguito a quella di ieri nella quale erano state affrontate, senza nascondere perplessità e critiche, le 13 linee d'indirizzo della delibera del Coni.