Nasce focaccia dolce dedicata a CR7

(ANSA) - ALESSANDRIA, 12 LUG - Una focaccia dolce, tipico prodotto dell'Alessandrino, a forma di pallone in onore di Cristiano Ronaldo. L'hanno sfornata i titolari della panetteria-pasticceria 'Sandroni', ad Alessandria: è bicolore, bianca e nera con 7 biscotti, come il numero di Ronaldo e degli scudetti consecutivi vinti dalla Juventus, con altrettanti strati di frolla 'bianconera' ai 5 cereali, come i Palloni d'Oro vinti dal fuoriclasse portoghese. Il marito della pasticcera porterà la focaccia dolce CR7 lunedì all'Allianz Stadium, come "speciale ringraziamento al club guidato dalla famiglia Agnelli per il colpo del secolo che, finalmente, potrebbe farci conquistare la Champions".