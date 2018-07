Giochi 2026, odg opposizioni Torino

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - Un ordine del giorno, firmato da quasi tutte le forze di opposizione nel consiglio comunale di Torino, esprime "pieno e incondizionato sostegno alla candidatura della Città di Torino come sede dei Giochi Invernali del 2026". A presentarlo Pd, Lega, Moderati, Forza Italia, Lista Civica per Torino, Lista Civica Morano e Noi con l'Italia che chiederanno domani alla conferenza dei capigruppo di portare l'atto in votazione nella seduta di lunedì perché "riteniamo necessario procedere nell'espressione della volontà politica su questo punto". L'atto richiama anche i 12 punti ritenuti imprescindibili per la maggioranza M5s e le 13 linee guida indicate dal Coni e rimarca in particolare quella che "prevede esplicitamente l'acquisizione della delibera piena e incondizionata del Consiglio Comunale delle Città" candidate.

Il documento impegna dunque "sindaca e Giunta a sostenere in tutte le sedi la candidatura della Città recependo eventuali osservazioni e modifiche proposte dal Coni al dossier già inviato".