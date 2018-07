Cuki e Domopak passano tedeschi Melitta

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Il gruppo tedesco Melitta ha acquisito dall'azionista di maggioranza e ceo, Corrado Ariaudo, il 100% di Cuki, la società piemontese che opera nel settore del packaging alimentare con i marchi Cuki e Domopak.

L'operazione, subordinata all'approvazione da parte delle autorità antitrust, sarà perfezionata nei prossimi mesi. Ariaudo continuerà a guidare il gruppo per raggiungere gli "obiettivi di crescita e sviluppo" che saranno definiti anche in funzione delle sinergie in ambito europeo con Cofresco, società interamente controllata da Melitta, operante nel settore del packaging alimentare in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Est Europa e Scandinavia e già azionista al 18% della controllata operativa di Cuki, denominata Cuki Cofresco.

Il gruppo Cuki nel 2017 ha fatturato di 200 milioni di euro, di cui un quarto all'estero e attualmente occupa 503 persone. Il gruppo Melitta ha fatto registrare nel 2017 un fatturato consolidato di 1,54 miliardi di euro.