Torino, si apre voragine in strada

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Una voragine si è aperta oggi pomeriggio a Torino in corso Appio Claudio, all'angolo con corso Lecce, dove passa un canale Smat per le acque meteoriche. Il tratto è stato chiuso al traffico dagli agenti della polizia municipale. La buca è di sette metri di profondità e di dimensione interna di due metri per due metri. A quanto si apprende, la fognatura avrebbe ceduto a causa del maltempo di questi mesi.

I tecnici Smat sono al lavoro per riparare la condotta. "Con delle pompe verrà costruito un bypass completo per dare continuità al deflusso - spiegano dalla società - Poi la buca verrà chiusa e verranno effettuate delle video ispezioni per verificare lo stato della fognatura". Sul posto anche i tecnici di Ireti (Iren), per verificare lo stato di alcuni cavi elettrici presenti nell'area. Non sono stati registrati disagi alla fornitura elettrica.