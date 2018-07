Ronaldo, la soddisfazione di Perin

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - L'arrivo di Ronaldo "é un plus per la Juventus e per tutto il calcio italiano. Con lui la serie A tornerà a essere uno dei 2-3 migliori campionati al mondo". Così Mattia Perin, nell'incontro con la stampa all'Allianz Stadium.

"La notizia mi ha ovviamente colpito - dice il portiere bianconero - Ronaldo è il miglior calciatore al mondo, potersi allenare con lui, è un vantaggio. Ma alla Juve ci sono anche altri grandi professionisti, a cominciare da Barzagli e Chiellini: da loro si impara come ci si comporta sul campo e fuori".