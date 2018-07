Lite a mercato, anziano spintonato muore

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - È finita in tragedia, la lite tra due anziani al mercato di Alpignano, nel torinese. Gianni Bonzani, pensionato di 73 anni, è morto dopo essere stato spintonato da un 77enne al mercato, in i piazza Berligeri. La vittima, trasportata all'ospedale di Rivoli, è deceduta a causa di un'emorragia cerebrale per un trauma alla testa durante la caduta. Il suo aggressore è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio preterintenzionale aggravato.

Secondo una prima ricostruzione, la lite tra i due pensionati sarebbe scaturita davanti a un banco di frutta, dove la vittima non avrebbe rispettato la coda.