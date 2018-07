Ladro di fedi nuziali, scoperto da Cc

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Rubava le fedi nuziali dei ricoverati in una casa di cura di San Carlo Canavese. Un operatore socio-sanitario di 49 anni è stato denunciato dai carabinieri per furto. L'uomo approfittava delle sue mansioni per aprire le casseforti dove gli ospiti della struttura lasciavano i propri oggetti personali. I militari, chiamati dalla direzione della casa di cura, hanno installato delle telecamere di sorveglianza e sono riusciti a individuare il ladro. Le fedi ritrovate sono tre, ma gli inquirenti sospettano che l'uomo sia responsabile di altri furti.