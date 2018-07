Ciclismo, Gran Fondo a Colle Finestre

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Il 22 luglio le valle olimpiche torinesi ospiteranno la Gran Fondo di ciclismo Sestriere-Colle delle Finestre, gara dilettantistica di altissimo profilo che si snoda per 117 chilometri con un dislivello di 3.200 metri sulle orme del Giro d'Italia 2018. La chicca sarà proprio il Colle delle Finestre, Cima Coppi nell'ultima corsa rosa, con 28 km e mezzo di salita di cui quasi otto di sterrato per un dislivello di quasi 1.700 metri.

L'iniziativa, presentata oggi nella sede della Regione Piemonte alla presenza dell'assessore allo Sport Giovanni Maria Ferraris, ha già avuto l'adesione di oltre 1300 ciclisti, numerosi dei quali dall'estero. Partenza alle 9,30 da Sestriere, arrivo previsto, sempre a Sestriere, intorno alle 13. Dopo il via, quaranta chilometri di discesa porteranno i partecipanti ai piedi del Colle delle Finestre.