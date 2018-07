Vendita smartphone, truffa 25 mila euro

(ANSA) - CUNEO, 10 LUG - Mettevano su siti di acquisti on line annunci di vendita di telefoni cellulari di ultima generazione a prezzi stracciati. Sono tre italiani denunciati dai carabinieri di Cortemilia (Cuneo) per sostituzione di persona, truffa, frode informatica, riciclaggio, possesso e fabbricazione di documenti falsi.

Una volta ricevuto il bonifico di 200 euro non inviavano all'acquirente lo smartphone rendendosi irreperibili. Gli stessi tre avevano creato siti internet per la vendita di telefoni online. Ogni cellulare veniva acquistato attraverso un bonifico su svariate postepay attivate con documenti d'identità falsi. I carabinieri hanno accertato un giro di affari di oltre 25 mila euro.