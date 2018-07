Torino, ufficiale l'acquisto di Meitè

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Dopo le visite mediche di ieri è arrivata anche la comunicazione ufficiale: Soualiho Meité è un calciatore del Torino. Il centrocampista francese, proveniente dal Monaco, ha firmato il contratto che lo legherà ai granata e già in giornata inizierà la preparazione fisica con il resto dei compagni nel ritiro di Bormio.

"La Serie A è un campionato difficile - spiega, nella nota pubblicata sul sito della società, il centrocampista nato a Parigi il 17 marzo 1994 -, non bastano fisico e tecnica, serve anche saper stare in campo. Qui potrò migliorare la qualità del mio gioco". Meitè è "un centrocampista dotato di importante struttura fisica e di buonissima tecnica - sottolinea il presidente granata Urbano Cairo -. Nel suo ruolo è un interprete moderno, un calciatore polivalente che sa agire in tutte le zone della mediana".

Cammino inverso quello percorso da Antonio Barreca: il terzino prodotto del settore giovanile granata, è stato ceduto a titolo definitivo al Monaco.