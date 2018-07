Temporale a Torino,albero crolla su auto

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Un violento temporale si è abbattuto la scorsa notte su alcuni quartieri di Torino. I vigili del fuoco sono intervenuti, con motoseghe e auto gru, per rimuovere un albero caduto su alcune auto posteggiate in lungo Po Antonelli e per liberare la piazza dal tronco e dai rami spezzati.