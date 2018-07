Svaligiato Bulgari, si analizzano video

(ANSA) - SERRAVALLE SCRIVIA (ALESSANDRIA), 10 LUG - Continua il massimo riserbo da parte dei carabinieri sulle indagini per risalire agli autori del furto, messo a segno nel negozio 'Bulgari' al Serravalle Designer Outlet nella notte tra domenica e lunedì.

"Stiamo cercando di ricostruire quanto accaduto, con i maggiori dettagli possibili - spiegano i militari del Comando provinciale, al lavoro con i colleghi della Compagnia di Novi Ligure - attraverso le investigazioni tradizionali e grazie anche al supporto tecnologico. Preziose informazioni, infatti, potrebbero arrivare dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza". Lì, infatti, sarebbe stato ripreso il fumo dei copertoni incendiati per creare un 'diversivo', nelle 2 vie di accesso all'outlet, distanti tra loro circa 200-300 metri, facendo scattare l'allarme del personale di vigilanza, attivo 24 ore su 24. Così come sarebbero state riprese alcune persone a piedi che, dopo aver scavalcato la recinzione, si sarebbero dirette verso i vicini binari della ferrovia.