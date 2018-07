Si scontra con auto, morto motociclista

(ANSA) - IVREA (TORINO), 10 LUG - Incidente mortale sulla provinciale tra Scarmagno e Romano Canavese, vittima un motociclista di 26 anni, residente a Ivrea, del quale non sono ancora state rese note le generalità complete. Il giovane era in sella a una Yamaha 1000 che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un Fiat Doblò che stava svoltando a sinistra. L'urto è stato devastante e il centauro è morto sul colpo. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Strambino.