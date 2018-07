Real ufficializza, Ronaldo alla Juve

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Cristiano Ronaldo e' un giocatore della Juventus: lo ufficializza il Real Madrid, con un comunicato nel quale sottolinea che il club "in accordo con la volonta' e le richieste avanzate dal giocatore, ha raggiunto un'intesa per il trasferimento del giocatore alla Juventus".

"Per il Real - conclude il comunicato - Cristiano Ronaldo sara' sempre uno dei grandi simboli e un riferimento unico per le prossime generazioni: il Real sara' sempre la sua casa".