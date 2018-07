Botte e furti in casa-famiglia

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Rapine, furti, violenze ai danni di alcuni ospiti di una casa famiglia per adulti di Bussoleno. Sono i reati di cui è accusato un 24enne che abitava nella stessa struttura in Valle di Susa. E' stato arrestato dai carabinieri, per rapina, maltrattamento, estorsione. Dopo l'ultima aggressione si era rifugiato a Venezia.

A chiamare le forze dell'ordine sono stati gli assistenti sociali. L'uomo era diventato l'incubo della casa famiglia: minacciava gli altri ragazzi di morte, si intrometteva nelle terapie farmacologiche dei pazienti con disturbi psichiatrici, sequestrava i cellulari e rubava i bancomat. In un'occasione, brandendo una cintura, ha ferito un ospite alle gambe e, per rubare un telefono, ha spintonato un giovane contro una vetrata rompendogli il naso. A seguito dell'aggressione, la vittima ha subito anche una complicazione neurologica.