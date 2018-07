Auto si ribalta, ferrovia chiusa per ore

(ANSA) - FELIZZANO (ALESSANDRIA), 10 LUG - Una Seat si è ribaltata vicino ai binari della ferrovia, in via Stazione a Felizzano (Alessandria), causando l'interruzione della linea per alcune ore. Il conducente è rimasto illeso ma è stato ugualmente trasportato dal personale sanitario del 118 all'ospedale 'Santi Antonio e Biagio di Alessandria' per controlli. Sul posto Polfer e vigili del fuoco.

"La linea 'Torino-Alessandria' - si spiega in una nota del comando provinciale della polizia ferroviaria - è rimasta chiusa per alcune ore".