Juve riparte, debutto su campi sede club

(ANSA) - TORINO, 9 LUG - Primo allenamento della stagione per la Juventus con un'importante novità: da oggi i bianconeri si preparano sui campi della nuova sede sociale, nell'area accanto all'Allianz Stadium. Un altro passo vero il completamento del J Village dopo l'apertura, un anno fa, degli uffici della società.

Niente più Vinovo, quindi, per la prima squadra. Nel pomeriggio è prevista la presentazione alla stampa Emre Can, mentre si attendono gli sviluppi della trattativa per il passaggio alla Juventus di Cristiano Ronaldo.