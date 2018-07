Gruppo Arriva Sadem investe a Torino

(ANSA) - TORINO, 9 LUG - Il gruppo Arriva Sadem, uno dei principali nel settore mobilità del Nord Italia, consolida la presenza a Torino: ha inaugurato la nuova officina a Grugliasco, con una superficie coperta di quasi 2.000 mq, presenti il vice ministro del Mef Laura Castelli, gli assessori regionali Giovanna Pentenero e Francesco Balocco, l'assessore comunale Maria La Pietra e il presidente dell'Unione Industriale Dario Gallina. "L'officina - osserva Valentina Astori, neo ad di Arriva Sadem - è espressione della volontà del Gruppo di investire nel trasporto pubblico locale. Inauguriamo un asset che ci permetterà di consolidare la nostra presenza garantendo standard ancor più elevati sia per i passeggeri sia per i dipendenti". "E' un investimento molto importante anche perché valorizza le eccellenze del territorio", commenta La Pietra.

Con più di 6 milioni di passeggeri ogni anno, 200 mezzi e 300 dipendenti, Arriva Sadem fa parte del consorzio Extra.To, operatore per i trasporti della Città Metropolitana di Torino.