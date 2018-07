European Innovation Academy a Torino

(ANSA) - TORINO, 9 LUG - Al via l'Eia Turin 2018, la European Innovation Academy, per la terza volta in Italia. L'evento, ospitato fino al 27 luglio dal Politecnico di Torino, è un'occasione unica di confronto sull'innovazione: obiettivo dei 400 partecipanti è trasformare un'idea in un'impresa innovativa in tre settimane, con il supporto di esperti di università e aziende tecnologiche internazionali, sotto l'osservazione di rappresentanti di Venture capital e Fondi di investimento.

L'edizione 2018 si concentra sull'intelligenza artificiale e ha una mascotte: Aibo, il cane robot in grado di apprendere esperienze e comportamenti, creato da Sony. Gli spazi del Lingotto del Politecnico si trasformano in un laboratorio creativo dove si confrontano ingegneri, studenti di marketing ed economia delle più prestigiose università del mondo, ma anche persone che lavorano in azienda. "E' un'esperienza altamente formativa per i nostri studenti, un'opportunità per vivere in un contesto internazionale", commenta il rettore Guido Saracco.