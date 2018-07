Droga al Kappafuture Festival, 1 arresto

(ANSA) - TORINO, 9 LUG - Un arresto per spaccio, diciassette denunce, 430 persone segnalate alle autorità amministrative come consumatori di stupefacenti. Questo il bilancio dei controlli antidroga svolti dalla Guardia di Finanza, a Torino, al Kappa Futurefestival, la rassegna internazionale di musica elettronica che si è svolta tra il 7 e l'8 luglio al Parco Dora.

All'operazione hanno preso parte un centinaio di militari del Gruppo Torino con 8 unità cinofile.

Sono stati scoperti e messi sotto sequestro oltre un kg di sostanze fra hashish, marijuana, cocaina e ketamina, più 330 pasticche di ecstasy, 270 spinelli già confezionati e una decina di dosi di Lsd. Un inglese è stato denunciato a piede libero per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.