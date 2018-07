Auto, Osella Bmw vince Cesana-Sestriere

(ANSA) - TORINO, 8 LUG - La Osella PA 9/90 BMW di Uberto Bonucci ha vinto la 37esima Cesana-Sestriere, gara organizzata dall'Automobile Club Torino valevole come quinto round del Campionato Italiano Velocità Salita Auto storiche. Sui 6,4 Km del percorso sulle Alpi piemontesi, quest'anno accorciato per via di una frana, il toscano del Team Italia ha ottenuto il miglior tempo in gara 1 in 2'47"28, guadagnando punti preziosi per il 4° Raggruppamento.

Secondo tempo per il milanese della Bologna Squadra Corse Walter Marelli sulla Osella PA 9/90 BMW che ha anche accusato qualche noia elettrica sul finale. Terzo tempo per il pisano Piero Lottini su Osella, anche lui su PA 9/90 BMW. Appena a ridosso del podio generale Emanuele Aralla su Dallara Alfa Romeo, Tra le auto moderne successo per Luca Veldorale sulla A112 in versione silhouette con motore Kawasaki, autore di un tempo totale di 6'23"02, davanti a Cristian Briatore su Renault 5 GT Turbo Adelmo Tessa su Fiat Punto.