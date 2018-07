Nubifragio a Chivasso, allagato ospedale

(ANSA) - CHIVASSO (TORINO), 7 LUG - Ancora forti temporali e disagi la scorsa notte nel Torinese. Il nubifragio ha allagato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso, inaugurato a fine gennaio.

Dopo le 23, a causa di un violento temporale che si è abbattuto su tutta la zona, nei corridoi della sala d’attesa e del triage hanno cominciato ad accumularsi diversi millimetri d'acqua sui pavimenti. Allagamenti anche nell'ala più vecchia della struttura, in particolare nel laboratorio analisi. Il personale dell'Asl To4 e i vigili del fuoco hanno lavorato alcune ore per risolvere l'emergenza che, comunque, non ha pregiudicato l'operatività del pronto soccorso.