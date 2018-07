160 anni Fontanafredda, riapre locale

(ANSA) - CUNEO, 7 LUG - La storica tenuta vitivinicola Fontanafredda compie 160 anni e festeggia con un accordo che delinea il futuro di un locale blasonato di Alba (Cuneo) chiuso da qualche mese perché fallito. "Abbiamo definito le condizioni per rilevare la gestione dello storico caffè La Brasilera, in piazza Michele Ferrero ad Alba, nei prossimi mesi prenderà forma il nuovo locale che si chiamerà 100VINI - Caffè la Brasilera", annuncia l'ad dell'azienda Piero Bagnasco.

Agli albesi e ai turisti viene così restituito un locale in cui trovarsi per una colazione, un aperitivo o un pasto veloce con prodotti di qualità. Ruolo importante lo avranno i vini del territorio, con numerosi ed eccellenti produttori di Langhe e Roero. "Daremo spazio alle bollicine piemontesi, puntando sui soci del consorzio dell'Altalanga Docg, metodo classico millesimato che rappresenta un mondo di contadini e cantine di questa area geografica", spiega Bagnasco. Prevista l'assunzione di circa 15 giovani, l'apertura è per la prossima Fiera del Tartufo.