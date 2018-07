Vertigine, il festival della montagna

(ANSA) - TORINO, 6 LUG - La montagna, intesa come luogo di incontro tra contemporaneità e tradizione, tra istanze di conservazione ambientale e di innovazione, è protagonista di #Vertigine, progetto di Torinodanza in programma in Valle di Susa, tra Bardonecchia e Pragelato dal 14 luglio al 4 agosto, e e a Torino, alle Fonderie Limone, dal 12 al 14 ottobre.

Un festival inedito, prima tappa italiana del progetto triennale transfrontaliero sviluppato tra Torino e Chambery e sostenuto dal programma europeo Alcotra (Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera), 'Corpo Links Cluster'. Cappello sotto il quale Espace Malraux-Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie (capofila), Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale /Torinodanza, Associazione Dislivelli di Torino e Université Savoie Mont Blanc lavorano da un anno per valorizzare il territorio attraverso l'innovazione culturale creando un collegamento tra Italia e Francia attraverso le valli del Moncenisio. Tra gli avvenimenti anche un incontro con Stefania Belmondo.