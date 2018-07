Torino, ok restauro Borgo Medievale

(ANSA) - TORINO, 6 LUG - Via libera al restauro del Borgo e della Rocca Medievale, nel parco del Valentino. La giunta comunale, su proposta dell'assessora alla Cultura Francesca Leon e del vicesindaco Guido Montanari, ha approvato il progetto di fattibilità degli interventi, che consistono nella sistemazione e nel rifacimento dei manti di copertura. Previsti anche lavori per la conservazione di recinzioni, tettoie, balconi e terrazzi in legno. La manutenzione straordinaria, nell'ordine di due milioni di euro, si estende al consolidamento di murature e alla sistemazione esterna degli edifici e del contesto. All'opera tecnici e restauratori per circa un anno e mezzo.

"Quello approvato oggi in linea tecnica dalla Giunta comunale è il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto da tecnici ed esperti del Servizio Edilizia per Cultura. Si tratta di un intervento volto a conservare un patrimonio di valenza straordinaria per la nostra città", sottolineano Montanari e Leon. I cantieri potrebbero aprire il prossimo anno.