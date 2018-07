Estate a Bardonecchia, 260 gli eventi

(ANSA) - TORINO, 6 LUG - E' più ricco di sempre il cartellone di eventi preparato dal Comune di Bardonecchia per i 40 mila turisti attesi fino a settembre nella nota località turistica dell'alta Valle di Susa.

In cartellone 260 appuntamenti pensati, spiega la vicesindaca Chiara Rossetti in un incontro alla Nuvola Lavazza a Torino, "per coinvolgere un pubblico di tutte le età, con eventi di qualità, ma anche leggeri e attenti alla montagna e al suo turismo Slow E-Motion. Senza dimenticare i temi caldi che ci toccato da vicino, come l'immigrazione e la dignità umana a cui sono dedicati alcuni appuntamenti".

Si va dalla grande prosa e da quella più leggera con un cartellone ad hoc curato dall'Accademia dei Folli, 'Next to the border', alle tante rassegne musicali dedicate alla classica, all'arpa celtica, al cinema, con 'Montagne in noir', alla rassegna Circo Itinerante prodotta con il Teatro Stabile di Torino. Oltre al concerto di Luca Barbarossa, mostre, Flor Estate, corsi di fotografia.