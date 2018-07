Cozze con microchip per pulire lago Orta

(ANSA) - VERBANIA, 6 LUG - Ripulire i sedimenti del lago con le cozze. E' lo scopo del progetto avviato dai ricercatori del CNR di Verbania-Pallanza. Duemila cozze dotate di microchip, incollati sul guscio, sono state immesse nelle acque del lago d'Orta, specchio a metà tra le province di Verbania e di Novara.

Il loro compito sarà quello di filtrare le acque e pulire i sedimenti. I ricercatori del Cnr di Verbania-Pallanza hanno trasportato i mitili in vasca sino alla spiaggia di Bagnera, a Orta San Giulio (Novara). Qui i sub del gruppo Novara Laghi si sono calati nelle acque del lago per depositare le cozze sui fondali.