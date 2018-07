Scoperto meccanismo metastasi cervello

(ANSA) - TORINO, 5 LUG - La crescita delle metastasi nel cervello provenienti da tumori del polmone e della mammella è facilitata dalla presenza di un fattore molecolare, non tanto sulle cellule tumorali stesse, ma su cellule del cervello sano, che erano considerate una barriera difensiva. Lo hanno scoperto la Neuro-oncologia dell'ospedale Molinette di Torino e i ricercatori del Cnr di Madrid. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Medicine, può contribuire a migliorare la terapia farmacologica, tuttora insoddisfacente.

Le metastasi cerebrali rappresentano una complicanza sempre più frequente di tumori solidi, quali quelli del polmone e della mammella. E, al di là della chirurgia e della radioterapia, la terapia farmacologica è limitata ed insoddisfacente. Il meccanismo molecolare scoperto potrà rappresentare in futuro un bersaglio terapeutico. La prossima tappa sarà infatti quella di verificare in studi clinici la possibilità di bloccare con farmaci specifici il meccanismo.