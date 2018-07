Ronaldo, forse il Real non mi vuole più

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Quando a gennaio il presidente del Real Madrid Florentino Perez fissò a 100 milioni la clausola di rescissione del contratto di Cristiano Ronaldo, il campione portoghese pensò che il club gli stesse mandando un messaggio: puoi andare via. Il quotidiano sportivo spagnolo Marca ricostruisce così le premesse del possibile divorzio tra Cr7 e il Real, con l'approdo del fuoriclasse sulle sponde della Juventus. Il giornale, che alla vicenda Ronaldo dedica oggi tutta la prima pagina della sua versione cartacea, riporta anche un virgolettato attribuito al campione: "se valgo 100 milioni, vuol dire che non mi vogliono più". Parole indirizzate al vertice dei blancos, al quale il portoghese avrebbe manifestato il suo disappunto per una valutazione ritenuta inadeguata, invece di avere un ritocco del suo ingaggio. Marca sottolinea che Cr7 ha interpretato quelle parole come "un chiaro invito ad andarsene", complici anche le ricorrenti voci sull'interesse del club madrileno per Neymar.