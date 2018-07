Droga:spaccio in parco giochi, 2 arresti

(ANSA) - TORINO, 5 LUG - Spacciavano nel parco giochi di Volvera, nel Torinese, nascondendo la droga tra scivoli e altalene di strada Piossasco. I carabinieri della stazione di None (Torino) hanno arrestato una coppia di italiani. Lui di 35 anni e lei di 21 anni, sono stati messi ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Sorpresi dai militari al parco, in una Fiat Punto, con 530 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana, in casa avevano nascosto dosi di hashish.