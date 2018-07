Al via restauro Mausoleo Bela Rosin

(ANSA) - TORINO, 5 LUG - Partono domani, e dureranno fino al 19 agosto, i lavori di manutenzione straordinaria sulla cupola del Mausoleo della Bela Rosin.

I lavori, previsti nell'ambito del progetto AxTo, mirano a mettere in sicurezza l'intero complesso, anche dal punto di vista impiantistico e, pur richiedendo la chiusura dell'intero complesso, giardino incluso, durante il giorno, non bloccheranno gli appuntamenti serali della rassegna 'Tutta mia la città'.

Rimangono quindi confermati, fa sapere il Comune in una nota, anche gli spettacoli dall'11 al 15 agosto del programma 'La festa per chi resta' proposta da Assemblea Teatro e centrato sulla rappresentazione e il ricordo di grandi eventi e personaggi del passato come Giordano Bruno, Anna Frank, Pablo Neruda, Frida Kahlo. La kermesse vuole valorizzare il giardino del Mausoleo della Bela Rosin e rappresentare un momento di festa per chi trascorre l'estate in città e per i sempre più numerosi turisti che scelgono Torino per le loro vacanze.