A Musei Reali Torino garniture Meissen

(ANSA) - TORINO, 5 LUG - Si ricompone alla Galleria Sabauda dei Musei Reali di Torino, dal 5 luglio al 14 ottobre, la preziosa garniture da camino in porcellana bianca realizzata nel 1715 dalla Manifattura di Meissen di Dresda.

Un insieme di grande interesse, tra le prime realizzazioni di Meissen. La impreziosiscono montature in argento dorato mentre le piccole fenditure nei vasi, indicano la difficoltà tecnica di questi primi saggi di esecuzione, comunque ricchissimi di decorazioni, con volute, teste d'angelo, foglie, conchiglie.

I 5 vasi che compongono la garniture, oggi divisi fra il Palazzo Reale di Torino e il Museo Poldi Pezzoli di Milano, furono oggetto di un dono regale, composto in origine da sette pezzi ed esposto per la prima volta nel 1715 nel Palazzo Giapponese di Dresda. In quell'anno il re di Polonia Augusto II, lo inviò' a Vittorio Amedeo II di Savoia come ringraziamento per averlo ospitato durante un viaggio tra le Corti europee.

La garniture è stata ricomposta per la prima volta a Milano l'anno scorso.