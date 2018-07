Scoperto covo delle truffe, tre arresti

(ANSA) - TORINO, 4 LUG - Un garage con finte auto e moto civetta, usate per ingannare gli anziani, è stato scoperto ad Orbassano dai carabinieri impegnati in un'indagine su un gruppo di sinti piemontesi specializzato in truffe.

I militari hanno arrestato Adamo Massa, 30 anni, Loran e Angelo Riviera, 28 e 46 anni. Già noti alle forze dell'ordine, sono accusati di aver messo a segno nove furti in abitazione.

Nell'operazione, sono stati sequestrati gioielli e contanti per 25mila euro, casacche e parrucche usate per travestirsi, una Fiat500 e una moto Yamaha T.Max con dispositivi sonori e luminosi che ricordano le sirene della polizia.

Le indagini avevano preso il via il marzo scorso, quando i carabinieri di Venaria avevano individuato il garage in cui i truffatori 'truccavano' le loro auto e si cambiavano. Il gruppo si presentava a casa di anziani con la scusa di dover riparare una fuoriuscita di gas. A quel punto convincevano le vittime a mettere in frigo gioielli e contanti, con cui poi fuggivano.