Olimpiadi 2026: Malagò, aspettiamo Cdm

(ANSA) - MILANO, 4 LUG - Incontro a Palazzo Lombardia, sede della Giunta regionale, fra il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il presidente lombardo, Attilio Fontana, sul dossier di candidatura presentato dalla città per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. La decisione sarà politica. "E' quello che aspettiamo e che, per certi versi, auspichiamo - ha spiegato Malagò -. Prima di venire qui ero dal sottosegretario Giorgetti, l'ho incontrato anche ieri, c'è un Consiglio dei ministri venerdì che, mi risulta, parlerà di questo e sicuramente anticiperà quello che sarà l'eventuale ordine del giorno del Consiglio del Coni del 10 luglio". Ai giornalisti, che gli hanno chiesto se prevede l'unione di due candidature, Malagò ha risposto: "E' possibile, non lo posso escludere, ma è prevista una città capofila". Il capo dello sport italiano non si è sbilanciato sulla qualità dei dossier presentati: "Penso che ognuna delle attuali candidature abbia punti di forza e di debolezza".