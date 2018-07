Mancini,Cr7 alla Juve sarebbe importante

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - L'eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus "sarebbe una cosa molto importante per il campionato italiano". Così il tecnico della Nazionale Roberto Mancini intervenuto al programma Balalaika di Canale 5.

"Potrebbe essere l'inizio per tornare ai fasti di 15 anni fa quando tutti i campioni giocavano in Serie A" ha aggiunto il ct.