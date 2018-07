In Svizzera palloncino festa Lessolo

(ANSA) - TORINO, 4 LUG - Un viaggio di settimane ad alta quota per poi finire, intatto, sul balcone di una famiglia svizzera a più di 200 chilometri di distanza. Un palloncino colorato, lanciato con altri 28 nel cielo di Lessolo, vicino a Ivrea, lo scorso 13 maggio per la festa del grazie, organizzata dalla parrocchia, ha superato le Alpi e ha volato fino alla cittadina svizzera di Gryon. Dove è atterrato portando con sé, nel pieno spirito della festa, un bigliettino di ringraziamento.

Ne nascerà, forse, un vero e proprio gemellaggio italo-svizzero. Almeno è questo l'auspicio di chi ha spedito il palloncino nel cielo. Chi lo ha trovato, con tanto stupore, ha deciso di prendere carta e penna per rispondere al curioso regalo arrivato dal cielo. Così, l'altra mattina, in parrocchia a Lessolo, frate Mario Bianchi ha ricevuto dal postino una cartolina dalla Svizzera. Sul retro un breve ma significativo pensiero: "Saluti da Gryon, abbiamo trovato il vostro palloncino".