Forti temporali nella notte in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 4 LUG - Sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per il violento temporale che questa notte si è abbattuto sul Piemonte. Le maggiori criticità nell'Astigiano, nel Moncalvese e a Calliano, dove sono caduti alberi e rami sulle strade. A Casorzo si è verificato uno smottamento che ha danneggiato una cascina. Nessuno è rimasto ferito. Disagi anche a Costigliole, Castel Boglione, Agliano e alla periferia di Asti.

Problemi anche nell'alessandrino, con vigili del fuoco e forze dell'ordine al lavoro per tutta la notte. "Abbiamo effettuato una quarantina di interventi - spiegano dalla sala operativa dei pompieri - e altrettante sono le richieste in attesa di essere evase. Soprattutto per la caduta di rami e piante e allagamenti di scantinati provocati dal reflusso delle fognature". Chiusi alcuni sottopassi. Nella frazione di Litta Parodi è esondato il Rio Lovassina. Numerose le cantine allagate.