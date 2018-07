CR7, tifosi Juve 'tutto è possibile'

(ANSA) - TORINO, 4 LUG - "Quest'anno non volevo più rinnovare l'abbonamento ma, se la Juve prende Ronaldo, vengo a Torino a rinnovare anche in bici". I tifosi della Juventus sognano l'arrivo sotto la Mole dell'asso portoghese, una "suggestione" come l'ha definita il club bianconero ma che basta per far ritrovare l'entusiasmo anche ai più scettici, come confermano le parole su Twitter di TonunzZ, che riassume bene lo stato d'animo del popolo juventino. "Una bufala per rendere credibile il rincaro degli abbonamenti" obietta sempre su Twitter un altro tifoso utente su Twitter; e sempre dai social arriva a stretto giro la risposta: "Se si muove la Exor per fare di CR7 un volto della Fiat a livello globale, allora tutto è possibile". Non mancano ironia e sarcasmo: "L'idea è buona, almeno non vi purga più" sorride AlanPride, ricordando i recenti successi dell'attaccante proprio contro la Juve. "Non arriva - dice un altro -. Ma se arriva quante purghe dovranno prendere gli altri...".