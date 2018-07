Caffè Vergnano nella rete Gradita

(ANSA) - TORINO, 4 LUG - Caffè Vergnano entra a far parte di 'Gradita', la rete di impresa che riunisce marchi italiani di eccellenza nel campo alimentare per accrescerne la competitività sui mercati senza rinunciare alla propria identità aziendale. La storica azienda torinese si unisce a Callipo Conserve Alimentari, Pietro Coricelli con gli oli d'oliva Cirio, Divella, Callipo Gelateria, Fratelli Polli e Galvanina. Tutti vantano una lunga tradizione familiare e condividono l'obiettivo di rappresentare il Made in Italy e diffondere la dieta mediterranea come modello nutrizionale equilibrato e salutare. "L'ingresso di Caffè Vergnano nella nostra rete dimostra come il nostro progetto funga da catalizzatore di quelle belle e solide realtà alimentari del Made in Italy", commenta Francesco Divella, presidente di Gradita. "Siamo felici di questa collaborazione" aggiunge Carolina Vergnano.